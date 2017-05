Dzeko wijst Roma de weg bij Milan

AS Roma mag blijven hopen op de Scudetto, de Italiaanse landstitel, al heeft het daar dan wel een wondertje voor nodig. Zonder de geschorste Kevin Strootman won de ploeg met 4-1 van AC Milan. Topscorer Edin Dzeko scoorde twee keer.

Dzeko schoot de bal al na acht minuten hoog in de hoek na een vlotte combinatie met Mohamed Salah en kopte even later ook de 2-0 binnen na een hoekschop van Leandro Paredes. De topscorer maakte zijn 26ste en 27ste goal van het seizoen.