Nederlandse woordvoerster Front National: Macron zal falen

Chagnon is een prominente aanhanger van Marine Le Pen. Ze is voor het FN gekozen in het regioparlement van Noord-Frankrijk. Hoewel Marine een teleurstellende 35 procent van de stemmen heeft gehaald, noemen al haar aanhangers hier de uitslag een doorbraak. Ook Chagnon.

"Er zijn veel belangrijke dingen gebeurd tijdens de campagne. Traditioneel links en rechts zijn weggevaagd. De Fransen hebben eindelijk begrepen dat zij hun beloften niet nakwamen, dat de armoede is toegenomen, dat de werkloosheid is gestegen. De oude partijen zijn niet meer geloofwaardig."