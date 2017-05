Facebook Live: dit vroegen jullie over de overwinning van Macron

Wat betekent de winst van Emmanuel Macron eigenlijk voor de Fransen en voor Europa? En gaat Nederland nog iets merken van zijn verkiezingswinst? Correspondent Frank Renout beantwoordde vanavond vragen van NOS-kijkers in een live-sessie op Facebook.

Macron is nu gekozen tot president, maar volgende maand wachten alweer nieuwe verkiezingen: de parlementsverkiezingen. En ja, die beloven spannend te worden, zegt Renout in antwoord op een kijkersvraag. "Het probleem is: Macron zit nog helemaal niet in het parlement. Hij heeft vorig jaar een nieuwe partij opgericht die nog niet in het parlement is vertegenwoordigd. De vraag is of Macron volgende maand genoeg goede kandidaten heeft voor die verkiezingen."

Omzeilen

Mocht het Macron dan niet lukken een meerderheid te halen, dan kan hij sommige maatregelen alsnog doorvoeren door het parlement te omzeilen. "Dat heeft de huidige socialistische regering ook al een paar keer gedaan", vertelt Renout.

"Hij heeft al aangekondigd dat hij sommige hervormingen, over de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, zelf doorvoert als het parlement dwarsligt. Maar als je het teveel doet, dan gaat het vreten aan het mandaat dat je van de kiezer hebt gekregen."