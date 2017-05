Macron probeert aanhang Le Pen gerust te stellen

De goede verkiezingsuitslagen van extremistische partijen ziet Macron als "een verplichting om het land en Europa te verenigen, waarbij niemand mag worden uitgesloten".

Verder beloofde Macron dat Frankrijk voorop blijft lopen bij de bestrijding van het internationale terrorisme.

Naar verwachting zal Macron later vanavond zijn aanhang nog toespreken, die is samengekomen bij het Louvre in Parijs.