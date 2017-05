De Nederlandse handbalsters Nycke Groot en Yvette Broch hebben met hun club Györi de Champions League gewonnen. In de zenuwslopende finale werd HC Vardar uit Macedonië na verlenging aan de kant gezet: 31-30.

Groot had een belangrijk aandeel in de zege. Ze was goed voor zes treffers. Broch scoorde twee keer. De Hongaarse topclub Györi verloor vorig jaar nog de finale van het sterkste Europese clubtoernooi in het handbal.