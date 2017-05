Grote zege Emmanuel Macron bij Franse verkiezingen

De Fransen hebben de sociaal-liberaal Emmanuel Macron gekozen als hun nieuwe president. Volgens de prognose van de uitslag van de publieke zender France 2 krijgt Macron iets meer dan 65,5 procent van de stemmen en Marine Le Pen van het Front National 34,5 procent.

Marine Le Pen heeft haar nederlaag meteen toegegeven en Macron gefeliciteerd met zijn overwinning. Ze stelde dat de Fransen in de eerste ronde, twee weken geleden, de traditionele partijen naar huis hebben gestuurd. In deze tweede ronde ging het volgens haar tussen 'patriotten' - haar eigen achterban - en 'globalisten', duidend op de Macron-stemmers.

Het tellen van de stemmen is in volle gang. Het grootste deel van de stembureaus is al om 19.00 uur dicht gegaan. In de vijftien grootste steden kon tot 20.00 uur worden gestemd. De vermoedelijke uitslag daarvan is in de prognose meegenomen.

De opkomst was met iets meer dan 74 procent beduidend lager dan bij de vorige presidentsverkiezingen vijf jaar geleden.