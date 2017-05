Nederlaag voor de SPD in Sleeswijk-Holstein

Bij deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein heeft de sociaal-democratische SPD van Martin Schulz een nederlaag geleden. Anders dan de peilingen voorspelden is de CDU van bondskanselier Merkel volgens de exitpolls met 33 procent de grote winnaar. Volgens een eerste exitpoll komt de CDU uit op 33 procent (+2,2) van de stemmen en SPD op 26 procent(-4,4) . Geen van de peilbureaus had dit voorzien.

Het is een "bittere nederlaag voor de de SPD", zegt de partijvoorzitter in Sleeswijk-Holstein. Het is ook een klap voor Martin Schulz, van wie gedacht werd dat hij de partij opnieuw tot betere verkiezingsresultaten zou kunnen brengen. Daar leek het in de peilingen even op, maar het is dus de vraag of dat gaat lukken.

In de belangrijkere deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar volgend weekend verkiezingen zijn, staat Merkels partij er ook beter voor dan veel mensen dachten.

Visrokerijen

Correspondent Jeroen Wollaars: "Van Schulz werd veel verwacht, maar hij blijkt het niet waar te kunnen maken. Deels komt dat omdat hij onzichtbaar is: hij heeft geen podium zoals Merkel. En terwijl zij wereldpolitiek bedrijft, en met Poetin en Erdogan spreekt, bezoekt hij visrokerijen op het Duitse platteland. Daarnaast lijkt zijn lievelingsthema "sociale rechtvaardigheid" minder populair dan het veiligheidsthema waar Merkels partij op hamert."

De kans dat bondskanselier Merkel in het najaar na de landelijke verkiezingen aan haar vierde ambtstermijn kan beginnen, lijkt na de uitslag in Sleeswijk-Holstein groter geworden.