Aangeslagen Van Bronckhorst: je moet het wel waarmaken

In plaats van met de kampioensschaal in zijn handen te staan, liep Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst na de dramatische 3-0 nederlaag bij Excelsior met zijn ziel onder de arm.

"Dit is een enorme tegenslag. En dat is nog een understatement", zei hij na de wedstrijd waarin Feyenoord bij winst voor het eerst in achttien jaar de landstitel zou hebben gepakt. Volgende week krijgt Feyenoord thuis tegen Heracles een herkansing om de titel alsnog op te eisen.

"Zo gaat dat in de top. Ook al ben je er dichtbij, je moet het nog wel waarmaken, zei Van Bronckhorst met gevoel voor understatement. "Nu gaan we toewerken naar volgende week. En daarbij hebben we iedereen nodig: de spelers, de staf, de organisatie en zeker ook de fans."