Vos boekt eerste zege in acht maanden

Marianne Vos heeft voor het eerst sinds 8 september 2016 weer eens een profkoers op haar naam geschreven. De kopvrouw van WM3 Energie was de beste in de vierde editie van de Trofee Maarten Wynants.

Vos won de sprint van een klein peloton in Helchteren, de woonplaats van Lotto-Jumbo-renner Maarten Wynants. De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri werd tweede, Eva Buurman (Parkhotel Valkenburg) derde.

Voor Vos is het al haar 132ste profzege in haar loopbaan. De laatste overwinning is alweer acht maanden geleden. Toen won ze een etappe in de Ronde van België.