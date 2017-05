6000 vluchtelingen gered op Middellandse Zee

In twee dagen tijd zijn zo'n zesduizend migranten onderschept op de Middellandse Zee. Zowel vrijdag als gisteren werden er drieduizend mensen van het water gehaald.

De vluchtelingen werden gered tijdens tientallen missies van verschillende organisaties. Volgens SOS Méditerrannée werken de particuliere organisaties op de toppen van hun kunnen. De organisaties vrezen dat ze het niet aan kunnen als er nog meer vluchtelingen richting Europa komen.

In meer dan twintig gevallen verkeerden de vluchtelingen in acute nood, meldt het coördinatiecentrum voor reddingsacties op de Middellandse Zee. "De boten waren deels beschadigd en zonken. Sommige vluchtelingen lagen al in het water."

Vandaag worden er minder migranten verwacht, omdat het weer op zee slechter is. Het risico is daardoor wel groter dat er schepen in de problemen komen.