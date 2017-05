LIVE: kijken naar volle Kuip tijdens kampioenswedstrijd

Bij De Kuip is het al de hele ochtend gezellig, vertelt verslaggever Roel Pauw. "Er is hier een eindeloze stroom fans voorbijgekomen. Overal zijn wit-rode shirtjes en petjes te zien en er wordt veel gezongen."

Pauw zegt dat de supporters erin vertrouwen dat Feyenoord vanmiddag kampioen wordt. Toch zijn sommigen nog wel wat zenuwachtig. "In ieder geval vindt iedereen het leuk om de wedstrijd in De Kuip te kijken. Bij Excelsior was nog beter geweest, maar dit is een goed alternatief, zeggen de fans."