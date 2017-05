Crosser Herlings pakt eerste winst in Letland

Jeffrey Herlings heeft in Letland zijn eerste zege in de MXGP-klasse behaald. De Nederlandse crosser, die in de kwalificatie al de beste was, won onder stralende omstandigheden op het zandcircuit in Kegums de eerste manche.

Herlings debuteert dit seizoen in de koningsklasse van het motocrossen. Door blessures kon de Nederlandse fabrieksrijder (Red Bull KTM) nog geen voorname rol spelen. Onlangs in Valkenswaard tekende hij voor zijn eerste podiumplaatsen.

Herlings blij, maar realistisch

Herlings was opgelucht, maar bleef nuchter na de zege. "Ik ben heel blij met dit resultaat. Ik heb een zware tijd achter de rug. Dit is echter pas de eerste manche. Ik ga mijn uiterste best doen ook de tweede manche te winnen."

De Belg Clement Desalle reed op gepaste afstand naar de tweede plaats. WK-leider Tim Gajser ging in de fout en finishte pas als veertiende. De Nederlander Glenn Coldenhoff eindigde als tiende in de eerste manche.