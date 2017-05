In de Fillonwijk stemmen ze nu Macron, maar met tegenzin

Het 16de arrondissement van Parijs is het duurste, welvarendste deel van de stad. Het stadhuis in deze wijk ziet eruit als een klein paleis. Vandaag zijn in de salons met geboende parketten op de eerste verdieping drie stembureau's ingericht.

Hier stemde bij de eerste ronde 70 procent van de kiezers op Francois Fillon, de kandidaat van conservatief-rechts Frankrijk. Macron en Le Pen deden het heel slecht. Beide hopen vandaag veel van die Fillon-kiezers achter zich te krijgen.

De procedure is anders dan in Nederland. Hier geen potlood of stemcomputer, maar voorgedrukte briefjes met de namen van de kandidaten erop, en bruine enveloppen. Kiezers moeten bij binnenkomst beide briefjes oppikken, en gaan daarmee het stemhokje in om het juiste papiertje in de envelop te stoppen. Het briefje dat ze niet gebruiken gooien ze zelf weg of laten ze liggen.