Gegijzelde Fransman vrijgelaten in Sudan

Een Franse burger die ruim een maand geleden werd ontvoerd in Tsjaad is vrijgelaten. Dat melden zowel Sudanese autoriteiten als het kantoor van de Franse president Hollande.

De Franse werknemer van een mijnbouwbedrijf werd op 23 maart in het zuidoosten van Tsjaad gevangengenomen. De gijzelnemers brachten hem naar de Sudanese regio Darfur. De identiteit van de gegijzelde is niet bekendgemaakt.

Hollande is blij met het nieuws dat hij "met grote tevredenheid" heeft vernomen.

Franse troepen

De gegijzelde is vrijgelaten in Khartoem, de hoofdstad van Sudan. Volgens de Sudanese autoriteiten heeft Sudan samen met Tsjaad meegewerkt aan het onderzoek van de Franse inlichtingendienst.

Frankrijk werkt samen met Tsjaad - een vroegere Franse kolonie - in de strijd tegen terrorisme. In het land staat het hoofdkwartier van Barkhane, een Franse anti-militanten-operatie waaraan ruim 4000 mensen meedoen. In Tsjaad zijn zo'n 1000 Franse militairen aanwezig. In het land zijn ontvoeringen van westerlingen zeldzaam. In 2009 werd voor het laatst een Fransman ontvoerd.