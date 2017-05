Opkomst Franse presidentverkiezingen iets lager dan in 2012

De meeste stembureaus gaan om 19.00 uur dicht. In grote steden kan tot 20.00 uur worden gestemd. Als het verschil tussen de kandidaten groot genoeg is, is direct daarna duidelijk wie de komende vijf jaar president van Frankrijk is.

Ook in het buitenland hebben Fransen hun stem uitgebracht. In de Japanse hoofdstad Tyoko was het vanochtend nog niet erg druk bij de Franse ambassade. In Montreal, Canada, konden Fransen gisteren al stemmen. Daar stonden mensen uren in de regen te wachten bij het stembureau.