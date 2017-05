Zingen en vuurwerk; in Rotterdam zit de stemming er goed in

Rotterdam is volgestroomd met aanhangers van Feyenoord. Hun club kan vanmiddag voor het eerst in 18 jaar weer kampioen worden.

Zowel in de binnenstad, als bij Feyenoord-stadion De Kuip en het Excelsior-stadion Woudestein is het druk. Feyenoord speelt vanaf 14.30 uur uit bij Excelsior, maar Woudestein biedt slechts plaats voor 4500 mensen. De meeste mensen in het stadion zijn Feyenoord-supporter; meer dan 200 stewards zien toe op de orde. Tienduizenden supporters volgen de wedstrijd in De Kuip of in de binnenstad. Vooral in De Kuip wordt uit volle borst gezongen.

Het Stadhuisplein is afgesloten door de politie, omdat het vol is. Fans worden doorgestuurd naar de Binnenrotte en omgeving.