Bij het Excelsior-stadion Woudestein in Rotterdam is een man vanochtend in een lichtmast geklommen. Na drie kwartier werd hij er door hulpverleners uit gehaald.

Het is onduidelijk waarom de man in de mast was geklommen. Hij is een bekende van de politie.

Om 14.30 uur begint de wedstrijd Excelsior-Feyenoord in het stadion. Feyenoord kan vandaag kampioen worden.