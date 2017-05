Grote brand en gewonde na ontploffing woning Winschoten

In Winschoten is een gewonde gevallen bij een explosie in een woning. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. In het pand woedt een uitslaande brand.

Politie, brandweer en ambulances zijn met groot materieel uitgerukt. Om 09.45 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten.

In de woning brak na het arriveren van de brandweer brand uit. Er is extra materieel opgeroepen om het vuur te blussen.

Bezaaid met glas

In de Engelstilstraat zijn alle woningen ontruimd. De brandweer deed gasmetingen, maar heeft geen gaslek ontdekt.

Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de straat bezaaid ligt met glas.