De strijd om de titel en lijfsbehoud. Hoe staan de ploegen ervoor?

Met nog twee speelronden voor de boeg lijkt de titel naar Rotterdam te gaan. De strijd onderin en om Europees voetbal ligt echter nog open.

Excelsior-Feyenoord

De kans is groot dat Feyenoord zondag voor het eerst in achttien jaar weer eens met de kampioensschaal in handen staat. Toch zullen de Rotterdammers er flink voor moeten knokken bij de buren uit Kralingen, want Excelsior is nog niet helemaal veilig.

Een zege voor Feyenoord is genoeg om de vijftiende landstitel binnen te slepen, Excelsior heeft nog minimaal één punt nodig om ook volgend seizoen in de eredivisie te spelen.