Hoe het mis ging op de Coolsingel in 1999 (en nu waarschijnlijk niet)

Pas in de nacht kon de ME de orde herstellen. Na afloop werd de schade geschat op ruim 10 miljoen gulden. Bij 93 winkels en kantoren waren de ruiten ingegooid, 25 winkels waren geplunderd. Lantaarnpalen en verkeersborden waren vernield. Vier mensen belandden in het ziekenhuis, een Feyenoord-supporter werd geopereerd omdat hij in de buik was geschoten en een politie-agent was er slecht aan toe, omdat hij door een tegel was geraakt.

Gelegenheidshooligans

Hoe kon het zo misgaan? De Feyenoord-fans hadden door eerdere ongeregeldheden al een slechte naam, maar in een rapport stelde het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement later dat jaar dat de harde kern van Feyenoord-hooligans slechts een beperkte rol had gespeeld. Van de 80 arrestanten behoorden er slechts drie tot de harde kern.