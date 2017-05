Warriors hebben tegen Utah Jazz nog een zege nodig

Golden State Warriors heeft nog een overwinning nodig om in de play-offs van de NBA de finale van de Western Conference te bereiken. De ploeg uit Oakland won ook het derde duel van de best-of-7-serie met Utah Jazz: 102-91.

Golden State boekte in Salt Lake City zijn zevende overwinning op rij in de play-offs en won 22 van zijn laatste 23 wedstrijden. De laatste nederlaag was op 10 april, uitgerekend tegen Utah Jazz.

De Warriors kenden een moeizame start, maar namen vanaf het derde kwart het heft stevig in handen. Kevin Durant was goed voor 38 punten en dertien rebounds. Stephen Curry voegde daar nog 23 punten aan toe.

Bij Golden State ontbrak coach Steve Kerr wegens rugproblemen. Het is onduidelijk wanneer hij weer terug kan keren op de bank.