Kuijt heeft altijd het 'geloof' gehad

Vorig jaar ging de titeldroom na een dramatische reeks van zeven nederlagen na de winterstop de mist in, maar dit jaar bleef een terugslag uit. "Het belangrijkste is dat we er als spelers in zijn gaan geloven", aldus Kuijt.

"In twee jaar tijd zijn we getransformeerd naar een fantastisch team", ging Kuijt verder. "We hebben er alles voor gedaan en gelaten. Om met zijn allen samen tot succes te komen is een magisch gevoel."

Het andere geloof

De mogelijke titel is zeker ook de titel voor Kuijt, ondanks dat hij dit seizoen enkele keren op de bank moest plaatsnemen.

In de zomer viert Kuijt zijn 37ste verjaardag. De cirkel lijkt rond als hij als aanvoerder van de Rotterdamse kampioensploeg de schaal in ontvangst mag nemen. Op zondag nog wel. Het had ook anders kunnen zijn, legt Kuijt uit. Want er is ook aan ander geloof.