Frankrijk kiest nationalisme of globalisme: Le Pen of Macron?

Ook Macron vecht tegen de gevestigde orde en heeft daarvoor zijn eigen partij En Marche! opgericht. Niet links, niet rechts, zoals hij zelf zegt. Langzaam maar zeker heeft hij de gevestigde partijen als Les Républicains en de Parti Socialiste het leven vrijwel onmogelijk gemaakt.

Macron is jong, welbespraakt, en heeft een positief verhaal over de opbouw van een hervormd en minder star Frankrijk. Twee jaar lang was hij minister van Economische Zaken onder de diep impopulaire Hollande. Maar dat heeft hem niet merkbaar bezoedeld. Wat bij links wel wat weerstand opwekte, was zijn baan als vermogensbeheerder bij de bank Rothschild.