50.000 mensen hun huis uit wegens WOII-bommen Hannover

Zo'n 50.000 inwoners van de Duitse stad Hannover worden vandaag geƫvacueerd vanwege de vondst van zeker vijf bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het is de op een na grootste naoorlogse evacuatie in Duitsland.

De ontruiming is een enorme klus, want in het gebied staan onder meer zeven bejaardentehuizen, een ziekenhuis en een bandenfabriek. Honderden ambulances worden ingezet om mensen die hulp nodig hebben te vervoeren naar veilige locaties. Het gemeentebestuur organiseert tijdens de ontruiming evenementen in onder meer musea en theaters.

Inwoners moeten uit voorzorg hun elektriciteit en gas afsluiten. Ook het treinverkeer wordt omgeleid.

Grootste evacuatie

De evacuatie in Hannover komt enkele maanden na de grootste naoorlogse evacuatie in Duitsland. Dat gebeurde in de Zuid-Duitse stad Augsburg. Daar moesten 54.000 mensen hun huis uit toen een Britse bom werd gevonden bij bouwwerkzaamheden.

Hannover was in de Tweede Wereldoorlog vaak het doel van bombardementen door de geallieerden. Het zwaarste bombardement was op 9 oktober 1943. Toen werden 's nachts 261.000 bommen op de stad afgeworpen. Daarbij kwamen 1245 mensen om het leven, 250.000 inwoners raakten dakloos.