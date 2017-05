Biologen onderzoeken massale sterfte luipaardhaaien Californië

Voor de Californische kust zijn de afgelopen weken vele honderden dode haaien aangetroffen. Het gaat met name om de luipaardhaai, die veel voorkomt in het gebied.

Het is de tweede achtereenvolgende lente dat er grote aantallen dode vissen in het gebied worden aangetroffen. Naast haaien gaat het om roggen en enkele kleinere vissoorten, zoals heilbot.

"Ik schat dat er al honderden haaien zijn gestorven", zegt een patholoog van het Californische departement voor 'Fish and Wildlife' in de krant San Francisco Chronicle, op basis van ontvangen meldingen over aangespoelde of stervende haaien.

De directeur van een instituut dat onderzoek doet naar haaien schat dat dit slechts het topje van de ijsberg is, aangezien dode haaien na hun dood - ze hebben geen longen - meestal direct naar de zeebodem zinken.

Stilstaand water

Biologen proberen uit te zoeken wat de reden is voor de massale vissterfte. Een theorie is dat de vissen gif binnenkrijgen dat zich heeft opgehoopt in stilstaand zeewater.

Luipaardhaaien worden tot zo'n 1,5 meter lang. In de lente zoeken ze ondiepe waterwegen en baaien op om te paren. Daar raken ze soms opgesloten als steden hun waterkeringen bij eb uit voorzorg sluiten wanneer er veel regen wordt verwacht.

Zo proberen de steden overstromingen tegen te gaan. In de afgesloten baaien zitten veel algen die zuurstof aan het water onttrekken. Ook zit er veel gif het water; dat had zich tijdens een recente periode van droogte in de bodem opgehoopt, en is vrijgekomen door regenval.