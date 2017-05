Extreemrechts Amerika hielp bij verspreiden Macron-hack

Extreemrechtse activisten in de Verenigde Staten hebben geholpen om de gehackte gegevens van Emmanuel Macron snel te verspreiden. Daarbij maakten ze volgens Amerikaanse onderzoekers gebruik van geautomatiseerde computerbots die de data razendsnel vermenigvuldigden.

Binnen drie uur na de diefstal van de gegevens werden 47.000 tweets verstuurd met de hashtag #macronleaks. De eerste die een tweet verstuurde was Jack Posobiec, een schrijver van de extreemrechtse Amerikaanse site The Rebel TV. Zijn tweet werd binnen vijf minuten 87 keer geretweet. Hij ontkent dat hij de data met behulp van bots razendsnel over internet heeft verspreid.

Verbod in Frankrijk

De data kwamen via de Verenigde Staten ook in Frankrijk terecht. Franse media mogen de inhoud van de gelekte e-mails van het campagneteam niet publiceren, op straffe van vervolging.