Labour belooft rijke Britten fors meer te laten betalen

Als Labour volgende maand de Britse verkiezingen wint, kan de rijkste 5 procent van de Britten volgend jaar rekenen op een fors hogere belastingaanslag. In een verklaring schrijft de partij dat de grens ligt bij een jaarsalaris van 80.000 pond bruto (94.000 euro).

Later vandaag zal de financiƫle man van Labour de plannen toelichten. Duidelijk is al dat de partij de extra belastingopbrengsten wil uitgeven aan het verbeteren van overheidsdiensten zoals de gezondheidszorg en het verhogen van de pensioenen voor mensen met lagere inkomens.

Offensief

De aankondiging van Labour komt twee dagen na de desastreus verlopen gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de partij honderden zetels verloor. Het voorstel wordt door analisten gezien als een poging om het gat met de Conservatieve Partij van premier Theresa May nog te dichten in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 8 juni.

In de peilingen hebben de Conservatieven een enorme voorsprong op Labour en stevenen ze af op een historisch grote zege. Premier May schreef de verkiezingen uit in de hoop dat een grote overwinning haar een steviger mandaat geeft om de brexit in goede banen te leiden.