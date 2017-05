Bobsleekampioen Holcomb overleden

De Amerikaan Steven Holcomb, die als bobsleeër drie olympische medailles veroverde, waaronder goud in 2010 in de viermansbob, is overleden. Hij werd dood aangetroffen in een trainingscentrum in Lake Placid. Hij was 37 jaar oud.

Volgens het Amerikaans olympisch comité is de doodsoorzaak nog onbekend al was wel duidelijk dat er geen sprake is van een misdrijf.