Higuaín voorkomt nederlaag Juve in stadsderby

Drie dagen na zijn twee goals tegen AS Monaco in de Champions League was Gonzalo Higuaín opnieuw belangrijk voor Juventus. Als invaller zorgde hij in de stadsderby tegen Torino in blessuretijd voor de 1-1.

Een B-team van Juve was in eigen stadion oppermachtig, maar verprutste de fraaiste kansen. Torino kreeg er een, als je een vrije trap een kans kan noemen. De Serviër Adem Ljajic joeg de bal in de 52ste minuut met rechts in de kruising.