Nigeria: Boko Haram laat 82 'Chibok-meisjes' gaan

Terreurgroep Boko Haram heeft 82 ontvoerde meisjes vrijgelaten. Dit hebben de Nigeriaanse autoriteiten vanochtend vroeg bekendgemaakt.

De meisjes zijn vrijgelaten na onderhandelingen met de regering", meldde een woordvoerder. In ruil voor de meisjes is een nog onbekend aantal leden van Boko Haram vrijgelaten uit Nigeriaanse gevangenissen.

Kostschool

De merendeels christelijke meisjes maken deel uit van de groep van 276 schoolkinderen uit Chibok, een stadje in het noordoosten van Nigeria, die drie jaar geleden werden ontvoerd. Van hen zijn er nu nog 113 spoorloos.

De ontvoering vond in april 2014 plaats in een kostschool in Chibok. Niet veel later wisten 57 meisjes te ontsnappen. De anderen, meisjes tussen de 16 en 18 jaar oud, werden door de extreem-islamitische terreurgroep meegenomen naar een onbekende plek.

Ze werden onder meer gedwongen te trouwen met moslimextremisten; meerdere meisjes werden zwanger. Anderen zouden zijn gedwongen tot het uitvoeren van zelfmoordacties.

Gevangenruil

Sindsdien werden geregeld vrijlatingen gemeld, maar die berichten bleken later niet te kloppen. Afgelopen oktober was het wel zover: toen werden 21 meisjes uit Chibok vrijgelaten na onderhandelingen waarbij Zwitserland en het Rode Kruis betrokken waren. Zij werden geruild tegen vier gevangen strijders van Boko Haram.

De meisjes die nu zijn vrijgelaten, zijn volgens Nigeriaanse bronnen gevonden bij de plaats Banki, bij de grens met Kameroen. Het grensstadje ligt net als Chibok in het noordoosten van Nigeria.