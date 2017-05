Waarom Franse homo's tóch voor Le Pen kiezen

In de wijk Le Marais, waar veel gaybars zijn, is het niet makkelijk om Front National-stemmers te vinden. Tegenstemmers zijn makkelijker te vinden. Zoals de 53-jarige Guy, die in een kledingwinkel werkt.

"Ik ken geen Le Pen-stemmers en ik wil ze ook niet kennen." Volgens hem loopt Frankrijk achter in Europa als het gaat om homorechten. "Het homohuwelijk is hier pas net ingevoerd, in 2013. Het weer afschaffen is echt een stap achteruit."