Week in beeld: van gewelddadige 1-meibetoging tot uitbundige Bevrijdingsdag

Deze nieuwsweek werd ingeluid door de Dag van de Arbeid. Het is van oudsher een dag van protest, waarop wereldwijd mensen de straat op gaan. En daarbij wordt geweld niet geschuwd.

In Frankrijk was het vooral het beeld van een agent die in brand staat door een molotov-cocktail dat beklijft, maar ook op andere plekken in de wereld ging het er heftig aan toe.

In Nederland stonden we deze week twee minuten stil bij onze oorlogsslachtoffers. De herdenking op 4 mei is een moment van bezinning, maar ook van discussie.

Een dag later vierden we uitbundig Bevrijdingsdag. Met verschillende muziekfestivals in het hele land en een afsluitend concert in Amsterdam, waar uiteraard ook de koning en koningin bij aanwezig waren.

Dat en meer in de week in beeld.