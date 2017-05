Groot en Broch helpen Györi aan finale Champions League

Internationals Nycke Groot en Yvette Broch hebben opnieuw bewezen dat het Nederlandse handbal er internationaal goed op staat.

Het tweetal bereikte met de Hongaarse club Györi de finale van de Champions League, het sterkste Europese clubtoernooi in het handbal.

Trefzeker

Györi versloeg in de halve finales in Boedapest het Montenegrijnse Buducnost met 26-20. Groot was vijf keer trefzeker, Broch nam drie goals voor haar rekening.