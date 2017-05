Eenvoudige zeges FC Barcelona en Real Madrid

FC Barcelona en Real Madrid hebben in de race richting de Spaanse titel geen fouten gemaakt. Barça rekende met 4-1 af met Villarreal. Real had geen kind aan het reeds gedegradeerde Granada: 4-0.

Barça opende niet flitsend genoeg om veel te creëren, maar maakte via Neymar met wat geluk wel 1-0. De bliksemsnelle Cedric Bakambu maakte gelijk na het omzeilen van de buitenspelval. Lionel Messi, die twee man in de luren legde en via een verdediger raak schoot, leidde zijn ploeg toch met een voorsprong naar de kleedkamer.

Na rust speelde Barça het soepel uit. Luis Suárez maakte er na een hem kenmerkende dribbel 3-1 van. Messi gaf vanaf de stip les in de perfecte panenka.