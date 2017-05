BMX: Smulders wint weer op Papendal

Laura Smulders heeft op Papendal de eerste wereldbekerwedstrijd BMX op haar naam geschreven. De Nijmeegse, die vorig jaar de WB veroverde en ook op Papendal won, was in al haar vijf races de snelste.

De Russin Yaroslava Bondarenko werd in de finale tweede en gaf bijna een tel toe. Judy Baauw, een van de vijf Nederlandse BMX'sters die in actie kwamen, eindigde als derde en kwalificeerde zich, net als Smulders, voor de WK, die in september in de Verenigde Staten worden verreden.

Ruby Huisman, juniorenwereldkampioene, finishte als vijfde en ook zij bleef Mariana Pajon nog voor. De Colombiaanse is tweevoudig olympsich kampioene en veroverde zes wereldtitels.