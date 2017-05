Gedroomde finale in Istanbul, Zverev op dreef in München

De finale van het graveltoernooi in München gaat tussen Alexander Zverev en Guido Pella. De Duitser was de Spanjaard Roberta Bautista met 7-5, 7-5 de baas en de Argentijn wees de Zuid-Koreaan Chung Hyeon met 4-6, 7-5, 6-4 terug.

De als tweede geplaatste Bautista, die geen set verloren had in de vorige twee duels met Zverev, kreeg negen aces om de oren. Bautista wist zich vaak geen raad met de snel genomen ballen van Zverev, die zijn agressieve spel beloond zag worden met breaks in de slotfase van beide sets.

Chung en qualifier Pella stonden nooit eerder in een ATP-finale en in een tot het laatste punt boeiende gevecht bleek Pella net iets koeler.