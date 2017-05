Chinese functionarissen de cel in voor dodelijke aardverschuiving

In China zijn 45 mensen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de aardverschuiving in de stad Shenzhen, in december 2015. Bij die ramp kwamen 73 mensen om het leven.

Een grote berg bouwafval en zand begon na hevige regenval te schuiven. Zeker 33 gebouwen in Shenzhen werden bedolven. Het was meteen al duidelijk dat het geen natuurramp was, maar het gevolg van menselijk falen.

Steekpenningen

De leider van het bedrijf dat de vuilstort met bouwafval beheerde en een lokale bestuurder kregen de hoogste straffen, twintig jaar cel en geldboetes. Ook de meeste anderen waren functionarissen die zich volgens de rechter schuldig hebben gemaakt aan nalatigheid en machtsmisbruik.

Er lag veel meer afval op de stortplaats dan was toegestaan. De berg afval was op sommige plekken 160 meter hoog. De lokale bestuurders hadden steekpenningen aangenomen, in ruil waarvoor ze toelieten dat de stortplaats steeds groter werd.

Een topambtenaar die medeverantwoordelijk was pleegde een week na de ramp zelfmoord.