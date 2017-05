'Macron wint toch, dus hij heeft mijn stem niet nodig'

"Dat is waar Macron voor staat, hij is van de banken. Met zijn liberale programma maakt hij mensen arm en hulpbehoevend. De druk op mensen die niet op Macron willen stemmen is verschrikkelijk", zegt hij. "Mensen zeggen dat ik door thuis te blijven Le Pen steun. Overal voel ik die druk. Maar dat is niet erg. Maandag is het voorbij."

Een baby van Hollande

Meneer Seviran is even fel gekant tegen Macron, maar om een heel andere reden. Hij stemde in de eerste ronde op de conservatief-rechtse kandidaat François Fillon. Morgen stemt hij blanco, want hij vindt beide kandidaten niets. "Macron is jong en hij is een baby van president Hollande. En Hollande, dat was vijf jaar lang een ramp."