Dortmund doet goede zaken, Leipzig naar Champions League

Borussia Dortmund heeft goede zaken gedaan in de strijd om een plaatsbewijs voor de Champions League. In het eigen Signal Iduna Park werd Hoffenheim met 2-1 verslagen en daardoor werd de derde plek van die ploeg overgenomen.

Marco Reus bezorgde de thuisploeg een uitstekende start: hij schoot al in de vierde minuut van dichtbij binnen. Tien minuten later liet Pierre-Emerick Aubameyang een strafschop onbenut. Hij raakte de paal.

In slotfase kwam Aubameyang wel tot scoren. Raphael Guerreiro raakte met een kopbal de paal en in tweede instantie kopte Aubameyang alsnog raak. Andrej Kramaric deed kort daarna vanuit een penalty wat terug, maar de zege van Dortmund kwam niet meer in gevaar.

Door de overwinning staat Dortmund met nog twee speelronden te gaan op zestig punten, Hoffenheim heeft twee punten minder.