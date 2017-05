OM vermoedt opzet bij zuurlek IJsselland Ziekenhuis

Een 25-jarige medewerker van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel blijft langer vastzitten. Hij veroorzaakte donderdag een zuurlekkage in een magazijn.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van opzet. Hij is vanmiddag voorgeleid voor poging tot moord en/of doodslag. De rechter-commissaris verlengde zijn voorarrest vervolgens met twee weken.

De man, die werkte als uitzendkracht, zou een ontsmettingsmiddel hebben laten lekken in het magazijn van het ziekenhuis. Later die dag werd hij thuis in Gouda aangehouden.

Intensive care

Twee ziekenhuismedewerkers moesten met ademhalingsproblemen opgenomen worden op de intensive care. Ook andere mensen hadden klachten en moesten worden behandeld. Het IJsselland Ziekenhuis ging voor uren op slot.

Nog altijd ligt één gewonde op de intensive care, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.