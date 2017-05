Plofkraakdreiging berooft Zeeuwse dorpen van geldautomaat

Rabobank moet heel snel afstappen van het plan om de geldautomaten weg te halen uit Kruiningen en Hansweert. Dat staat in een door alle fracties ondertekende open brief van de gemeenteraad van het Zeeuwse Reimerswaal, meldt Omroep Zeeland.

De bank is overal in Nederland bezig met maatregelen tegen het toenemende aantal plofkraken. Zo worden sommige geldautomaten 's nachts afgesloten met roestvrijstalen platen en komen bij drie automaten in de regio Nijmegen bewakers te staan.

De Rabobank haalt uit voorzorg ook een aantal geldautomaten weg. Zo verdwijnen er zes in de Achterhoek, en ook in Kruiningen en Hansweert zijn de geldautomaten sinds vorige week buiten gebruik. "Wij begrijpen dat de buitengebruikstelling van onze automaat lastig voor u kan zijn. Om reden van de veiligheid vragen wij uw begrip", aldus Rabobank Oosterschelde op zijn website.

Eén geldautomaat

De gemeenteraad in Reimerswaal zegt begrip te hebben voor de maatregelen die Rabobank neemt, maar noemt het wel "ongelukkig" dat uitgerekend dorpen met één geldautomaat worden getroffen. De ruim 4300 inwoners van Kruiningen en ruim 1650 mensen in Hansweert zijn daardoor aangewezen op een ander dorp of op de welwillendheid van een winkelier bij wie ze mogen 'bijpinnen'.

De raad roept Rabobank op zich sterk te maken voor een snelle terugkeer van de mogelijkheid om geld op te nemen in Kruiningen en Hansweert. In de brief staat: "Wat op tal van tijdelijke locaties, zoals op festivals, en opvallende locaties, zoals in pretparken, mogelijk is, moet toch ook in deze dorpen mogelijk zijn".

Explosieven

Op de automaten in Kruiningen en Hansweert zijn geen plofkraken gepleegd. Het aantal plofkraken in Nederland neemt wel toe. In 2015 waren er 56 in Nederland. Vorig jaar steeg dat aantal naar 79. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken werden er bij 43 procent van de gevallen zware explosieven ingezet die een gevaar opleveren voor de omgeving. Vroeger werd er vooral gas gebruikt bij plofkraken.