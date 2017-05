Vijftien jaar later krijgt Van Marwijk eindelijk een opvolger

Van Marwijk kreeg zeventien jaar geleden de zware taak om Leo Beenhakker op te volgen, de man die Feyenoord vlak daarvoor de veertiende en vooralsnog laatste landstitel had bezorgd.

Onder leiding van Van Marwijk pakte Feyenoord een Europese hoofdprijs, terwijl het in Nederland overal net naast greep. In de competitie eindigde de club drie keer als derde en een keer als tweede.

Liever Europese prijs dan landstitel

"Het is makkelijk om naar excuses te zoeken, maar het jaar dat we de UEFA Cup wonnen, en ook daarna, heeft die cup ons parten gespeeld. Met name qua blessures", vertelt Van Marwijk.

"Je merkt het ook aan Ajax die nu zeggen: liever een Europese prijs dan de landstitel. Een dubbele prijs winnen, dat is wel heel veel gevraagd van een Nederlands team."