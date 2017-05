Marit en Elianne in Mis(s) Verkiezing 2017: wij zijn niet zielig

Waarom verschijnen er zo weinig mensen met een handicap in de media? Marit Smit (27) vraagt het zich af. Ze is geboren zonder linkerhand en had het daar vroeger knap lastig mee. "Dan lag ik 's avonds snikkend in bed en snapte ik niet waarom mij dit was overkomen." Inmiddels weet ze niet beter en heeft ze een missie: diversiteit moet worden omarmd.

Marit is een van de acht vrouwen die vanavond strijden om de titel 'Mis(s) 2017', een initiatief van Lucille Werner. "Toen ik hoorde dat Lucille een Mis(s) Verkiezing ging houden, heb ik mij direct opgegeven." Met 149 andere vrouwen, allen met een beperking, doorliep ze verschillende rondes. Ze veroverde een plek in de finale van vanavond.