Brand bij windmolenbedrijf mogelijk aanslag

De politie vermoedt dat de brand die in de vroege ochtend van 11 april in Assen woedde, is aangestoken. Het zou kunnen gaan om een aanslag op K-Wind, het windmolenbedrijf van Robert Jans die in Assen woont.

De brand op 11 april ontstond in de auto van Jans en sloeg snel over naar de carport. Het lukte de brandweer om te voorkomen dat ook het huis in vlammen opging. Jans lag daar toen samen met zijn gezin te slapen.

In het Dagblad van het Noorden zegt Jans dat hij na de brand een sms-bericht kreeg waarin stond dat hij moest stoppen met de plannen voor een windpark bij Coevorden.

Zakelijk geschil

De politie reageert voorzichtig op RTV Drenthe. "Ik kan wel bevestigen dat we onderzoeken of sprake is van brandstichting", laat een woordvoerder weten. "We houden alle scenario's open. Het zou om een zakelijk geschil kunnen gaan. Dat is een van de opties. Maar om het onderzoek niet te schaden, gaan we er inhoudelijk niet op in."

K-Wind wil twee grote windmolens met een maximale tiphoogte van 150 meter bouwen bij Coevorden. Omwonenden zijn daar fel tegen. Zij vrezen geluidsoverlast en slagschaduwen.