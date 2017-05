D'hoore klopt Wild in tweede rit Chongming Island

Jolien D'hoore heeft de tweede etappe van de Ronde van Chongming Island op haar naam geschreven. De Belgische was in de massasprint te sterk voor Kirsten Wild, die de eerste rit had gewonnen.

De 27-jarige D'hoore had een dag eerder niet kunnen meesprinten omdat ze bij een valpartij betrokken was. Daar bleek ze geen onoverkomelijke averij aan te hebben overgehouden.

Wild, die twee keer de eindzege pakte in de Chinese rittenkoers, staat tweede in het algemeen klassement. D'Hoore heeft de leiderstrui in handen.