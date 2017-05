Timothy Petersen heeft bij de EK karate in het Turkse Kocaeli brons in de wacht gesleept in de klasse kumité tot 84 kilogram. De Nederlander was in de strijd om de derde plaats te sterk voor de Duitser Noah Bitsch: 5-0.

Voor Petersen is het zijn tweede bronzen EK-medaille. Drie jaar geleden behaalde hij hetzelfde resultaat. In 2005, 2009 en 2010 veroverde de Veenendaler de Europese titel.