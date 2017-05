Feyenoord kampioen? De NOS is erbij

De eredivisie nadert haar ontknoping. Feyenoord kan zondagmiddag de felbegeerde landstitel in de wacht slepen. De NOS volgt alle negen wedstrijden, die tegelijk om 14.30 uur beginnen, op de voet.

Uiteraard is er speciale aandacht voor het treffen van Feyenoord bij Excelsior en voor de festiviteiten die volgen als de Rotterdamse koploper voor het eerst sinds 1999 landskampioen wordt.

Facebook

Via Langs de Lijn op NPO Radio 1 is de 33ste speeldag van begin tot eind live te volgen. Het radioprogramma wordt vanaf 14.30 uur ook uitgezonden via Facebook NOS Sport en op NOS.nl. Het geluid wordt verrijkt met beelden vanuit De Kuip, waar 40.000 aanhangers van Feyenoord de wedstrijd bij Excelsior via schermen volgen.

Als Feyenoord wint, gaan de spelers en technische staf door naar De Kuip, waar laat in de middag de kampioensschaal in ontvangst wordt genomen.

Vanaf ongeveer 17.15 uur zijn de tocht naar het eigen stadion, de aankomst en de uitreiking van de schaal te volgen via NPO 1, Facebook NOS Sport, NOS.nl en Langs de Lijn.