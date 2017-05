Voor het eerst sinds 'Black Hawk Down' Amerikaan gesneuveld in Somalië

Voor het eerst sinds 1993 is in Somalië een Amerikaanse militair om het leven gekomen. De militair deed mee aan een luchtlandingsoperatie waarbij Somalische troepen op de grond werden gezet voor een aanval op de terreurbeweging al-Shabaab, 65 kilometer ten westen van de hoofdstad Mogadishu.

Bij de aanval zouden zes leden van al-Shabaab zijn gedood. De operatie zou gericht zijn geweest tegen een radiostation van de islamitische terreurbeweging en tegen leiders die zich in het gebied zouden schuilhouden.

De Amerikaanse strijdkrachten hebben geen nadere details bekendgemaakt. Aangenomen wordt dat de omgekomen militair lid was van de elite-eenheid Navy Seals.

Black Hawks

In 1993 kwamen achttien Amerikaanse militairen om in Somalië toen twee Black Hawk-helikopters werden neergeschoten, waarna Amerikaanse troepen een urenlange mislukte reddingsoperatie uitvoerden. Lichamen van gesneuvelde Amerikanen werden in triomf door de straten van Mogadishu gesleept.

Het fiasco had grote gevolgen: president Clinton trok de Amerikaanse troepen terug uit Somalië, waarna Somalië een vrijhaven werd voor terroristen.

Nieuwe offensieven

De VS en de Somalische regering kondigden onlangs nieuwe offensieven aan tegen al-Shabaab. President Trump gaf opdracht tot agressieve luchtaanvallen en stuurde tientallen militairen die het Somalische leger moeten trainen, adviseren en begeleiden.

Het is de grootste inzet van Amerikaanse troepen sinds 1993. De afgelopen jaren voerde de VS in Somalië wel al een klein aantal operaties uit met drones en commando's.

IS

Al-Shabab werd enkele jaren geleden verdreven uit Mogadishu, maar blijft daar aanslagen uitvoeren en heeft in delen van het land nog steeds vrij spel. Er zijn zorgen dat de terreurbeweging weer terrein wint en dat ook IS meer voet aan de grond krijgt in Somalië.

De Afrikaanse Unie probeert met een vredesmacht van 22.000 man orde te brengen, maar die vredesmacht begint zich volgens de plannen volgend jaar terug te trekken.