'Agent krijgt uniform straks via beveiligde post'

De politie laat uniformen binnenkort niet meer via de gewone pakketpost bij de agenten thuis bezorgen. Het AD meldt dat na een aantal incidenten is gekozen voor een beveiligde transportdienst.

In januari werd duidelijk dat de politie de huidige manier van bezorgen heroverwoog, omdat het weleens voorkomt dat pakketten bij de buren worden afgeleverd. De officiƫle regels verbieden dat om te voorkomen dat een uniform in verkeerde handen komt. Dezelfde maand was op de redactie van de regionale krant De Stentor een politiepak geleverd.