'Nieuw materiaal mol Mark M. gevonden, politie negeerde tip'

De recherche heeft volgens NRC Handelsblad nieuw belastend materiaal gevonden tegen politiemol Mark. M. bij een inval bij een makelaar in Den Bosch. Tijdens de huiszoeking in februari werd 187.000 euro in contanten, drugs en een doos met vertrouwelijke politie-informatie gevonden.

Volgens de Rijksrecherche is het aannemelijk dat de geheime informatie door Mark M. in januari 2015 bij de nationale recherche is gestolen. Dinsdag begint het proces tegen de 30-jarige rechercheur uit Weert. Justitie verdenkt hem van het verkopen van geheime politie-informatie aan criminelen.

Geen actie

M. werd in september 2015 aangehouden. Dat had maanden eerder kunnen zijn als de politie beter had opgelet, meldt De Limburger. Een baliemedewerkster van de politie in Eindhoven verzuimde begin 2015 een melding met cruciale informatie over het lekken van recherchedossiers door te geven.

Uit stukken die de Limburgse krant heeft ingezien, blijkt dat de medewerkster veel contact had met een vrouw die mishandeld werd door haar ex. Deze vrouw meldde in november 2014 aan de baliemedewerkster dat haar ex politiestukken over haar aangifte kreeg of kocht van een chef van de Criminele Inlichtingendienst.

Met die melding deed de medewerkster van de politie niets. Als er actie was ondernomen, had Mark M. eerder tegen de lamp kunnen lopen, want een dag later haalde de politiemol informatie over de vrouw en haar ex uit het recherchesysteem.